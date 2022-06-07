Cудьба Виталия Безрукова решится в течение нескольких часов

Меру пресечения бывшему заместителю министра экологии Челябинской области Виталию Безрукову, покинувшему пост второго ноября прошлого года, Центральный районный суд Челябинска изберет сегодня вечером, седьмого июня.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» консультант райсуда Людмила Юсупова, заседание планируется начать в 18 часов.

В следственном управлении СК России по Челябинской области задержание Виталия Безрукова никак не комментируют, но отмечают, что история давняя.

Напомним, 20-го июля 2021-го года в отношении него было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. По версии следствия, зная о рейдовом мероприятии по выявлению сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в период НМУ, замминистра предупредил представителя промышленного предприятия о проведении контрольных замеров для того, чтобы у того была возможность снизить объем выбросов во время замеров.

Однако тогда обвинений Виталию Безрукову предъявлено не было – после допроса его отпустили домой, и уже на следующий день, 21-го июля, он вышел на работу. Проработав в министерстве экологии региона несколько месяцев после этих событий, он попросил губернатора Челябинской области Алексей Текслера освободить его от занимаемой должности.

Тогда Виталий Безруков рассказал о причинах своего ухода, отметив, что экологий и охраной окружающей среды он занимался в течение десяти лет, занимая разные посты (в 2013-м возглавил Челябинский благотворительный экологический фонд «Моя планета», однако в июле 2018-го года Безруков вместе практически со всей командой покинул занимаемые в фонде должности; через некоторое время его назначили советником министра экологии региона; в октябре 2018-го возглавил управление экологического просвещения, работы с обращениями граждан и документооборота минэкологии Челябинской области; с января 2020-го года являлся замминистра экологии региона).

За это время, отмечал Безруков, ему угрожали, его критиковали, на него оказывали давление путем создания заказных материалов.

«Но рано или поздно в жизни настает момент, когда происходит эмоциональное выгорание. Быть вечным «борцом со злом» и круглосуточно находиться на работе ты не можешь, и хочется что-то изменить», - отмечал, комментируя свой уход с должности замминистра экологии Челябинской области, Виталий Безруков.