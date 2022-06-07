07.06.2022
На северо-западе Челябинска до десятого июня не будет горячей воды
07.06.2022
Дети до семи лет смогут бесплатно ездить на электричках
07.06.2022
Анонсы событий и мероприятий на восьмое июня
07.06.2022
Южноуральцам предлагают стать участниками конкурса социальных проектов «Навстречу импакт-стартапам»
07.06.2022
«Уральские авиалинии» отменили все рейсы на Юг до конца сентября
07.06.2022
Более 30 тысяч клиентов ВТБ оформили имущественный налоговый вычет онлайн
Cудьба Виталия Безрукова решится в течение нескольких часов
02.11.2021
Безруков покидает пост замминистра экологии Челябинской области
27.10.2021
Виталий Безруков: Мы категорически против расширения границ парка Гагарина, никакой «спецоперации против Челябинска» нет
20.10.2021
Компания Теле2 заявила, что при возведении вышки в охранной зоне Увильдов, деревья не вырубались
15.10.2021
В Челябинске зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха. НМУ продолжатся по понедельник
Южноуральцам предлагают бесплатно пройти ключевые обследования на Форуме здоровья
07.06.2022
Запад красит российскую молодёжь в голубой цвет
06.06.2022
Будущее недостроя рядом с торговым центром в Челябинске остается туманным
06.06.2022
Что такое солидЕн, или Плод «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет»
05.06.2022
В Челябинске прошла творческая встреча с артистами Ленкома
05.06.2022