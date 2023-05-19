Дело депутата Гордумы Челябинска передано в суд

В суд передано уголовное дело в отношении депутата Челябинской городской думы, учредителя и фактического руководителя ООО строительное управление «АльфаСтрой» Олега Иванова. Он обвиняется по статье «Преднамеренное банкротство».

По версии следствия, в 2013 году между ООО строительное управление «АльфаСтрой» и ООО «Гринфлайт» заключен договор о строительстве жилых многоквартирных домов. Впоследствии между указанными организациями возник хозяйственный спор, обусловленный тем, что ООО строительное управление «АльфаСтрой» в полном объеме не исполнило взятые на себя обязательства.

«В период с ноября 2015 года по июль 2018 года обвиняемый организовал совершение ряда финансовых операций и сделок с участием подконтрольных ему юридических лиц, повлекших в дальнейшем неспособность общества в полном объеме удовлетворить требования кредитора по денежным обязательствам», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Действия обвиняемого, направленные на преднамеренное банкротство, привели к причинению ущерба кредитору ООО «Гринфлайт» в размере свыше 145 миллионов рублей.

Уголовное дело расследовано следственными органами Следственного комитета РФ, будет направлено в Центральный районный суд Челябинск.

Олега Иванова также обвиняют в уклонении от уплаты налогов.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», по данным следствия, Иванов, являясь генеральным директором и собственником ООО «Альфастрой», организовал необоснованное отражение заведомо ложных сведений в бухгалтерском и налоговом учетах общества, а также в налоговых декларациях. В результате этого организацией не был уплачен налог на добавленную стоимость и налог на прибыль в сумме более 516 миллионов рублей за 2017-2019 год.

Иванов был задержан сотрудниками УФСБ по Челябинской области.