В Челябинске состоялось экстренное совещание по проблемам дольщиков «Гринфлайта»

По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера состоялось экстренное совещание по сложившейся ситуации с приостановкой передачи квартир дольщикам жилого района «Академ Риверсайд».

Исполняющий обязанности заместителя губернатора Челябинской области Сергей Шаль и временно исполняющая полномочия главы города Челябинска Наталья Котова на встрече с генеральным директором ООО «Гринфлайт» Олегом Лакницким подробно обсудили сложившеюся ситуацию.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», проблема дольщиков «Гринфлайта» состоит в следующем: по решению Калининского районного суда право собственности на землю напротив ледовой арены «Трактор» (29-й микрорайон) с уже стоящими на ней домами, куда купивший участки застройщик планировал переселить людей до конца этого года, признано не за «Гринфлайтом», а за неким Игорем Макаровым. Застройщик планирует оспаривать данное решение в суде. В свете судебного решения компания «Гринфлайт» была вынуждена приостановить сей процесс. При этом, документы о замене квартир подписали около двухсот дольщиков домов №29, 46, 76, 77, 81, 82, 84, 93. В этом году они должны были переселиться в дома №33 и 102, расположенные на земельных участках 29-го микрорайона, ограниченного улицами Братьев Кашириных, Салавата Юлаева, 250 лет Челябинска и имени академика Макеева.

Как было отмечено в ходе экстренного совещания, каждый оставшийся дольщик должен получить свое жилье в срок и по ранее утвержденной программе. В ближайшее время будет проведен инвестиционный совет, на котором будет решен вопрос о предоставлении земельного участка ООО «Трест Магнитострой», инвестору, осуществляющему строительство объектов для дольщиков ООО «Гринфлайт». Таким образом, оставшиеся 483 дольщика получат жилые помещения, как и планировалось в 2019 году.

Для разъяснения ситуации для дольщиков запланирована встреча с исполняющим обязанности заместителя губернатора Челябинской области Сергеем Шалем, временно исполняющей полномочия главы города Челябинска Натальей Котовой и директором ООО «Гринфлайт» Олегом Лакницким, которая пройдет в период с 23 по 27 сентября.

Напомним, в апреле 2018 года Центральный районный суд Челябинска приговорил бывшего генерального директора ООО «Гринфлайт» Сергея Мануйлова к двум с половиной годам лишения свободы (прокурор просил для обвиняемого более жесткого наказания – 4 года 6 месяцев). По версии следствия, Мануйлов с августа 2013 года по сентябрь 2015 года и с февраля по июнь 2016 года злоупотреблял полномочиями, заключая заведомо невыгодные сделки. В результате 4320 участникам долевого строительства причинен материальный вред на общую сумму в десять миллиардов рублей.

Инна Шемаева