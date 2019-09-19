По поручению Текслера

В Челябинске состоялось экстренное совещание по проблемам дольщиков «Гринфлайта»
Фото: 
Валерий Иванов
Общество
Сегодня, 12:46
Автор: 
Инна Шемаева

По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера состоялось экстренное совещание по сложившейся ситуации с приостановкой передачи квартир дольщикам жилого района «Академ Риверсайд».

Исполняющий обязанности заместителя губернатора Челябинской области Сергей Шаль и временно исполняющая полномочия главы города Челябинска Наталья Котова на встрече с генеральным директором ООО «Гринфлайт» Олегом Лакницким подробно обсудили сложившеюся ситуацию.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», проблема дольщиков «Гринфлайта» состоит в следующем: по решению Калининского районного суда право собственности на землю напротив ледовой арены «Трактор» (29-й микрорайон) с уже стоящими на ней домами, куда купивший участки застройщик планировал переселить людей до конца этого года, признано не за «Гринфлайтом», а за неким Игорем Макаровым. Застройщик планирует оспаривать данное решение в суде. В свете судебного решения компания «Гринфлайт» была вынуждена приостановить сей процесс. При этом, документы о замене квартир подписали около двухсот дольщиков домов №29, 46, 76, 77, 81, 82, 84, 93. В этом году они должны были переселиться в дома №33 и 102, расположенные на земельных участках 29-го микрорайона, ограниченного улицами Братьев Кашириных, Салавата Юлаева, 250 лет Челябинска и имени академика Макеева.

Как было отмечено в ходе экстренного совещания, каждый оставшийся дольщик должен получить свое жилье в срок и по ранее утвержденной программе. В ближайшее время будет проведен инвестиционный совет, на котором будет решен вопрос о предоставлении земельного участка ООО «Трест Магнитострой», инвестору, осуществляющему строительство объектов для дольщиков ООО «Гринфлайт». Таким образом, оставшиеся 483 дольщика получат жилые помещения, как и планировалось в 2019 году.

Для разъяснения ситуации для дольщиков запланирована встреча с исполняющим обязанности заместителя губернатора Челябинской области Сергеем Шалем, временно исполняющей полномочия главы города Челябинска Натальей Котовой и директором ООО «Гринфлайт» Олегом Лакницким, которая пройдет в период с 23 по 27 сентября.

Напомним, в апреле 2018 года Центральный районный суд Челябинска приговорил бывшего генерального директора ООО «Гринфлайт» Сергея Мануйлова к двум с половиной годам лишения свободы (прокурор просил для обвиняемого более жесткого наказания – 4 года 6 месяцев). По версии следствия, Мануйлов с августа 2013 года по сентябрь 2015 года и с февраля по июнь 2016 года злоупотреблял полномочиями, заключая заведомо невыгодные сделки. В результате 4320 участникам долевого строительства причинен материальный вред на общую сумму в десять миллиардов рублей.

Инна Шемаева

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
Общество
13.09.19 12:01
Отсроченный переезд
В Челябинске дольщики «Гринфлайта», попавшие в неприятную ситуацию, пожаловались Шалю
Экономика
01.02.19 17:01
И Медведев смотрел, и Мануйлов сел
Мутко встретился с дольщиками печально знаменитого «Академ Riverside» в Челябинске
Экономика
24.01.19 13:26
Ожидание продолжается
Гринфлайт сорвал сроки сдачи домов в Челябинске
Происшествия
14.09.18 13:29
Экс-глава «Гринфлайта» Мануйлов взят под стражу в зале суда
Вчера, 17:05
Анонсы событий и мероприятий на 19 сентября
Вчера, 16:42
В Челябинске неожиданно опустел ветприемник. Куда дели животных?
Вчера, 14:40
В Магнитогорске чтят память известных земляков
Вчера, 13:03
Строительство развязки в исторической части Челябинска продолжается
Вчера, 12:55
Мор голубей: челябинцы находят трупы птиц
Вчера, 10:21
 «Притяжение» Магнитки на инвестиционном форуме в Москве
Вчера, 09:58
Юных спецназовцев  судили «краповые береты»
17.09.19 16:54
«Вектор развития» молодых специалистов ГРЦ Макеева
17.09.19 16:49
Анонсы событий и мероприятий на 18 сентября
17.09.19 16:33
Компания «Интерсвязь» запустила три новых цифровых канала высокой четкости
Общество
Сегодня, 10:17
Мы с тобой, Магнитогорск
В память о 39-ти погибших: Челябинск в годовщину трагедии в Магнитке услышит голос органа
Среда обитания
Вчера, 16:10
Ради эксперимента
Челябинские предприятия обяжут проводить честную инвентаризацию источников выбросов
Новости
Сегодня, 12:00
Происшествия
В Челябинске задержан интернет-мошенник, который «развел» жителей России на три миллиона рублей
Сегодня, 11:23
Происшествия
Шизофреник из Челябинска убил приятеля и забетонировал его труп в гараже
Сегодня, 10:21
Спорт
«Трактор» в овертайме обыграл «Сибирь»
Сегодня, 09:50
Общество
На трассе М-5 в Челябинской области отремонтировали два путепровода
Вчера, 23:00
Происшествия
В Златоусте от взрыва гранаты погиб мужчина
Опрос

Почему в Челябинске нет туалетов?

Материалы рубрики
Сегодня, 09:50
Общество
На трассе М-5 в Челябинской области отремонтировали два путепровода
Вчера, 17:05
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 19 сентября
Вчера, 16:42
Общество
В Челябинске неожиданно опустел ветприемник. Куда дели животных?
Вчера, 14:40
Общество
В Магнитогорске чтят память известных земляков
Вчера, 12:55
Общество
Мор голубей: челябинцы находят трупы птиц
Теги
Гринфлайт
дольщики
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свои новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика