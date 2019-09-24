Экс- директор «Гринфлайта» просит лишение свободы заменить на принудительные работы

Бывший директор компании «Гринфлайт» Сергей Мануйлов, осужденный за злоупотребление полномочиями, обратился в суд с ходатайством о замене неотбытого срока наказания в виде лишения свободы на принудительные работы.

Эту информацию агентству подтвердила консультант Центрального районного суда Анна Волошина.

«Ходатайство было подано 16 сентября. Дата заседания пока не назначена. Судья находится на больничном», - сказала Анна Волошина.

Напомним, в апреле 2018 года Центральный районный суд Челябинска приговорил бывшего генерального директора ООО «Гринфлайт» Сергея Мануйлова к двум с половиной годам лишения свободы. По версии следствия, Мануйлов с августа 2013 года по сентябрь 2015 года и с февраля по июнь 2016 года злоупотреблял полномочиями, заключая заведомо невыгодные сделки. В результате 4320 участникам долевого строительства причинен материальный вред на общую сумму в десять миллиардов рублей.

Компания возводила печально знаменитый микрорайон «Академ Riverside» в Челябинске. Сейчас многострадальные дольщики столкнулись с новой проблемой. Застройщик планировал переселять их в дома, расположенные в 29 –ом микрорайоне Челябинска. Однако выяснилось, что право собственности на землю напротив ледовой арены «Трактор» с уже стоящими на ней домами, признано не за «Гринфлайтом», а за неким Игорем Макаровым. Застройщик планирует оспаривать данное решение в суде, а люди тем временем паникуют - их переселение может отложиться на неопределенное время.

По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера состоялось экстренное совещание по сложившейся ситуации с приостановкой передачи квартир дольщикам жилого района «Академ Риверсайд». В ближайшее время будет проведен инвестиционный совет, на котором будет решен вопрос о предоставлении земельного участка ООО «Трест Магнитострой», инвестору, осуществляющему строительство объектов для дольщиков ООО «Гринфлайт». Таким образом, оставшиеся 483 дольщика получат жилые помещения, как и планировалось в 2019 году.