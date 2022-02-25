Дело депутата ЗСО, обвиняемого в даче взятки, передано в суд

Уголовное дело в отношении депутата Законодательного собрания Челябинской области Армана Аракеляна, обвиняемого в даче взятки, после утверждения прокурором региона обвинительного заключения передано в Центральный районный суд южноуральской столицы для рассмотрения по существу .

По версии следствия, обвиняемый, являясь депутатом, как директор коммерческой организации в ноябре 2019 года в сговоре с двумя должностными лицами ФКУ Упрдор «Южный Урал», обслуживающего федеральные автомобильные дороги, передал взятку в виде ноутбуков стоимостью свыше 185 тысяч рублей должностным лицам филиала ФКУ «Росдортехнология» в Екатеринбурге за исключение из отчетов сведений о выявленных нарушениях на объектах ремонта и реконструкции автомобильных дорог общего пользования федерального значения на территории Челябинской области.Об этом сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Кроме того, в ноябре 2019 года обвиняемый, как руководитель коммерческой организации лично передал взятку в сумме 500 тысяч рублей должностному лицу ФКУ Упрдор «Южный Урал» за принятие невыполненных работы по государственным контрактам и неприменение мер ответственности к возглавляемой организации.

В свою очередь, должностные лица филиала ФКУ «Росдортехнология» в Екатеринбурге за взятку превысили должностные полномочия, незаконно исключив выявленные ими нарушения, подлежащие обязательному внесению в отчеты по результатам мониторинга.

Преступление выявлено сотрудниками регионального УФСБ России, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела.

В ходе следствия на имущество обвиняемых общей стоимостью свыше 47,6 миллиона рублей наложен арест.

