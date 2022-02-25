25.02.2022
Как южноуральские спасатели выживали в дикой природе
25.02.2022
Челябинцев приглашают на премьеру оперы-фантасмагории Кандинского
25.02.2022
Огнеборцы потушили крупный пожар в деревне Даутово с помощью озерной воды
25.02.2022
Житель Магнитогорска набрал кредитов на четыре миллиона рублей, развелся и сбежал
25.02.2022
Дело депутата ЗСО, обвиняемого в даче взятки, передано в суд
25.02.2022
Большинство школ Челябинской области возвратились к привычному очному режиму работы
Дело депутата ЗСО, обвиняемого в даче взятки, передано в суд
В Магнитогорске депутаты увеличили детям денежную норму на молоко
24.02.2022
Президент России объявил о начале военной операции в Донбассе
24.02.2022
В Челябинской области почтили память погибших воинов
23.02.2022
Алексей Текслер дал поручения по приему беженцев из ДНР и ЛНР в Челябинской области
22.02.2022
URALPRESS станет аквамариновым в знак поддержки людей с редкими заболеваниями
21.02.2022