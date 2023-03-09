Мандат осужденного депутата ЗСО Челябинской области передан Андрею Дуде

Мандат депутата Законодательного собрания Челябинской области, освободившийся после досрочного сложения полномочий осужденного за дачу взяток Арманом Аракеляном, передан другому кандидату от регионального отделения КПРФ – 54-летнему Андрею Дуде.

«Передан вакантный мандат депутата Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва зарегистрированному кандидату из регионального списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Челябинское областное отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», Дуде Андрею Васильевичу», - сообщили в Избиркоме региона.

Андрей Дуда родился 29 июля 1968 года. Возглавляет Челябинскую региональную спортивную общественную организацию «Федерация хоккея и хоккея на валенках», был помощником депутата регионального парламента.

Напомним, 22 февраля 2023 года на заседании ЗСО принято решение о досрочном прекращении полномочий Армана Аракеляна, избранного от партии КПРФ.

Несколькими днями ранее, 17 февраля, Центральный районный суд Челябинска признал Армана Аракеляна виновным в даче взяток сотрудникам федеральных учреждений и приговорил его к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом в шесть с половиной миллионов рублей.

Арман Аракелян был избран депутатом Законодательного собрания области в сентябре 2020 года. В марте 2021 года был задержан по подозрению в получении взятки, было возбуждено уголовное дело.