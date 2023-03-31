Андрей Дуда получил мандат депутата Заксобрания Челябинской области

Андрей Дуда получил мандат депутата Законодательного собрания Челябинской области седьмого созыва, освободившийся после досрочного сложения полномочий кандидатом от регионального отделения КПРФ.

В четверг, 30 марта, в начале заседания регионального парламента председатель областной Избирательной комиссии Евгений Голицын сообщил о решении облизбиркома передать вакантный мандат депутата Законодательного Собрания Андрею Дуде, зарегистрированному кандидату из регионального списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Челябинское областное отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».

Спикер областного парламента Александр Лазарев вручил Андрею Дуде удостоверение и значок депутата, поздравил его с избранием и пожелал плодотворной работы на благо жителей Челябинской области.

Андрей Дуда избран в состав двух комитетов Законодательного Собрания: комитета по информационной политике и комитета по молодежной политике, культуре и спорту.

Андрей Дуда родился 29 июля 1968 года. Возглавляет Челябинскую региональную спортивную общественную организацию «Федерация хоккея и хоккея на валенках», был помощником депутата регионального парламента.

Напомним, 22 февраля 2023 года на заседании ЗСО принято решение о досрочном прекращении полномочий Армана Аракеляна, избранного от партии КПРФ.

Девятого марта на заседании Избирательной комиссии области принято решение о передаче вакантного мандата депутата ЗСО Андрею Дуде.