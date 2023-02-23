Досрочно прекращены полномочия депутата ЗСО Челябинской области

Полномочия депутата Законодательного собрания Челябинской области Армана Аракеляна, избранного от партии КПРФ, прекращены досрочно.

Соответствующее решение принято на заседании регионального парламента 22 февраля 2023 года.

«Досрочно прекратить полномочия депутата Законодательного Собрания Челябинской области Аракеляна Армана Эдиковича 22 февраля 2023 года, - говорится в постановлении. - Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия».

Как уточнили в пресс-службе ЗСО, Арман Аракелян написал заявление о сложении депутатских полномочий 17 февраля.

В этот день Центральный районный суд Челябинска признал парламентария виновным в получении взяток сотрудникам федеральных учреждений и приговорил его к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом в шесть с половиной миллионов рублей.

Арман Аракелян был избран депутатом Законодательного собрания области в сентябре 2020 года. В марте 2021 года был задержан по подозрению в получении взятки, было возбуждено уголовное дело.