20.06.2023
В сентябре пройдут местные выборы в пяти муниципалитетах Челябинской области
20.06.2023
Челябинские спасатели пришли на помощь попавшим в беду воронам
20.06.2023
Челябинск вспомнит народного губернатора Петра Сумина
20.06.2023
Челябинский боксер выиграл Кубок на Волге
20.06.2023
Сегодня, 20 июня, отмечается день образования кинологической службы МЧС России
19.06.2023
Главгосэкспертиза одобрила проект увеличения мощности переработки руды на Михеевском ГОКе
Суд смягчил приговор экс-депутату Заксобрания Челябинской области
Реальный срок заменен на условный
31.03.2023
Андрей Дуда получил мандат депутата Заксобрания Челябинской области
09.03.2023
Мандат осужденного депутата ЗСО Челябинской области передан Андрею Дуде
23.02.2023
Досрочно прекращены полномочия депутата ЗСО Челябинской области
03.02.2023
Прокуратура запросила для депутата ЗСО Челябинской области десять лет лишения свободы
Северо-западные ветры нагнетают в Челябинскую область арктический воздух
19.06.2023
Программная речь президента на ПМЭФ-2023 касалась и Челябинской области
17.06.2023
В Челябинской области откроют кампус «Школы 21» от Сбера
16.06.2023
Текслер - об итогах второго дня ПМЭФ: Этот день был насыщен и очень важен для региона
16.06.2023
Челябинская область и Башкортостан будут развивать проект межуниверситетского кампуса
16.06.2023