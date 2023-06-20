Суд смягчил приговор экс-депутату Заксобрания Челябинской области

Челябинский областной суд смягчил приговор бывшему депутату Законодательного собрания региона, директору ООО «Дорстройтех-лизинг» Арману Аракеляну, осужденному за дачу взяток

Напомним, в феврале 2023 года Арман Аракелян был приговорен к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом 6,5 миллиона рублей. Его сообщники были приговорены к условным срокам. Прокуратура подала апелляцию, посчитав слишком мягким приговор сотрудникам федеральных учреждений.

«Суд апелляционной инстанции приговор в отношении Армана Аракеляна изменил, признав обстоятельством, смягчающим наказание активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, а также с применением ч. 1 и ч. 3 ст. 73 УК РФ, назначил Аракеляну наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет условно с испытательным сроком в пять лет», - пояснили агентству в пресс-службе Челябинского областного суда. Размер штрафа снижен до пяти миллионов 200 тысяч рублей. В остальной части приговор оставлен без изменения.

Наказание сообщникам Армана Аракеляна оставлено без изменения.

Напомним, Арман Аракелян был задержан в марте 2021 года по подозрению в получении взятки, было возбуждено уголовное дело.

В феврале 2023 года Центральный районный суд Челябинска признал парламентария виновным в даче взяток сотрудникам федеральных учреждений и приговорил его к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом в шесть с половиной миллионов рублей. В этот же день он написал заявление о сложении депутатских полномочий, парламентарии его одобрили.

Было установлено, что он в сговоре с двумя сотрудниками ФКУ «Упрдор „Южный Урал“» передал должностным лицам филиала федерального казенного учреждения «Росдортехнология» в Екатеринбурге в качестве взятки два ноутбука стоимостью 185 тысяч рублей за принятие невыполненных работ по государственным контрактам по ремонту и реконструкции автомобильных дорог.

Кроме того, в 2019 году (по окончанию выполнения ООО «Дорстройтех-лизинг» дорожно-строительных работ по государственным контрактам) он передал взятку в сумме 500 тысяч рублей должностным лицам Упрдор «Южный Урал» взятку за общее покровительство и попустительство по службе в интересах возглавляемой им подрядной организации.

Должностные лица ФГБУ «Росдортехнология» приговорены к семи годам и трем месяцам лишениям и семи годам и шести месяцам, а сотрудник ФКУ Упрдор «Южный Урал» - к восьми годам лишения свободы условно за получение и дачу взятки, а также за злоупотребление должностными полномочиями.