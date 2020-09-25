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Дело экс-директора похоронного предприятия из Магнитогорска передано в суд

Происшествия
Сегодня, 13:26
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В Магнитогорске (Челябинская область) завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора МКУ «Комбинат похоронно-ритуальных услуг» Ольги Самосуевой, которая обвиняется в получении взятки, превышении должностных полномочий и мошенничестве.

По данным следствия, в период 2011-2018 годов Ольга Самосуева незаконно, без заключения договоров аренды предоставила организации земельные участки для осуществления коммерческой деятельности, и получила взятку от представителя указанной организации в размере свыше 2,7 миллиона рублей.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков, также обвиняемая неоднократно начисляла себе заработную плату во время нахождения на отдыхе за пределами региона.

Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела, которое направлено на рассмотрение в суд.

 

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