Дело экс-глава Катав-Ивановска передано в суд

Дело экс-главы Катав-Ивановска (Челябинская область) Ивана Норко, обвиняемого в присвоении денежных средств, передано в суд.

По данным следствия, в период 2017-2020 годов обвиняемый, являясь главой городского поселения, совершил хищение вверенных ему денежных средств путем издания незаконного распоряжения о начислении себе премиальных выплат на сумму более 250 тысяч рублей.

Распорядившись деньгами по собственному усмотрению, Норко причинил ущерб на четверть миллиона рублей муниципалитету.

Оперативное сопровождение уголовного дела, возбужденного по части третьей статьи 160 УК РФ «Присвоение вверенного имущества» и расследованного следственными органами СУ СКР по Челябинской области, осуществляют сотрудники регионального управления ФСБ России.

Напомним, главой Катав-Ивановского городского поселения исполнявший на тот момент обязанности мэра Иван Норко был избран весной 2017 года.