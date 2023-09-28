Дело о гибели Юлии Бакиевой в стенах челябинского «Медеора» заинтересовало Бастрыкина

Дело о гибели пациентки челябинского медицинского центра «Медеор» Юлии Бакиевой, которая заплатила жизнью за некачественно проведенную пластическую операцию в стенах данной клиники, заинтересовало председателя СК России Александра Бастрыкина.

Глава ведомства ждет результатов судебного рассмотрения уголовного дела, о котором рассказал федеральный канал (агентство «Урал-пресс-информ» также подробно писало о трагедии).

Так, телеканал сообщил, что врачи частной клиники в Челябинске навязали жительнице Сургута ненужную пластическую операцию, в результате которой она скончалась.

«Однако, несмотря на то, что вина медика была полностью доказана (она признала вину в полном объеме – прим.), ей удалось избежать ответственности в связи с истечением сроков давности», - отмечают в Следственном комитете России, председатель которого поручил руководителю СУ СКР по Челябинской области Петру Решетникову доложить о собранных по уголовному делу доказательствах, сроках следствия и результатах его судебного рассмотрения.

Напомним, близким Юлии Бакиевой таки удалось добиться взыскания с «Медеора» денежных средств в счет компенсации морального вреда в размере более двух миллионов рублей – через суд: в медцентре свою хоть и признали, при этом с компенсацией морального вреда мужу и дочери не спешили, предлагая квалифицировать их требования как неосновательно обогащение. Более того, перед родными Юлии Бакиевой в «Медеоре» даже не извинились.