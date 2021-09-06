06.09.2021
В Карабаше объявлен режим «черного неба»
06.09.2021
В поселке Карабулак рабочий сорвался с крыши
06.09.2021
Анонсы событий и мероприятий на седьмое сентября
06.09.2021
Исторический музей Южного Урала готовится повернуть время вспять
06.09.2021
Еще один челябинец взял в кредит миллион и перевел его мошенникам
06.09.2021
Челябинск примет всероссийский турнир по шахматам памяти гроссмейстера Курносова
Дело подельника Тефтелева будет пересмотрено
12.04.2021
Прокуратура запросила для подельника Тефтелева 11 лет лишения свободы
26.12.2019
Второй фигурант дела Тефтелева остается в СИЗО
12.12.2019
Второй фигурант по уголовному делу Тефтелева отправлен в СИЗО
ММК потратит 2,7 миллиарда рублей на экопроект в сталеплавильном производстве
06.09.2021
Ослепительный блеск и изысканная гравировка: Исторический музей Южного Урала приглашает к знакомству с шедеврами оружейных мастеров Златоуста
03.09.2021
В Челябинской области не планируют ограничивать продажу алкоголя в местах общепита
02.09.2021
Более 400 тысяч школьников Челябинской области приступят к занятиям в День знаний
01.09.2021
Власти Челябинска прокомментировали зеленую разделительную полосу и новую разметку на Комсомольском проспекте
31.08.2021