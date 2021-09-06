Дело подельника Тефтелева будет пересмотрено

Сегодня, шестого сентября, Челябинский областной суд отменил приговор Центрального районного суда Челябинска от 21 апреля 2021 года в отношении бывшего начальника управления капитального строительства администрации Челябинска Евгения Пашкова, которого признали виновным в получении взятки в 1,3 миллиона рублей при строительстве школы в микрорайоне «Парковый».

Как сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда, дело Евгения Пашкова будет пересмотрено в связи с существенными нарушениями норм уголовно-процессуального закона. Дело направлено на новое разбирательство в суд первой инстанции в ином составе.

Напомним, 21 апреля Центральный райсуд признал Евгения Пашкова виновным в получении взятки и приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима, с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления на пять лет.

Затем прокуратура просит приговор отменить, увеличив срок наказания в виде лишения свободы, применить дополнительное наказание в виде штрафа в сумме 75 миллионов рублей, сохранить наложенный арест на имущество и увеличить срок лишения права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления до десяти лет.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», Евгений Пашков проходил по одному уголовному делу с экс-мэром Челябинска Евгением Тефтелевым. Последнего признали виновным в получении взятки в 2,5 миллиона рублей и приговорили к трем годам строгого режима со штрафом в размере 37,5 миллиона рублей.