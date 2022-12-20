Подельнику Тефтелева скостили срок

Бывшему начальнику управления капитального строительства администрации Челябинска Евгению Пашкову, осужденному за получение взятки при строительстве школы в микрорайоне «Парковый», снизили срок отбывания в колонии на полгода. За решеткой он проведет всего семь лет и шесть месяцев.

Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Евгения Пашкова, изменил приговор Центрального районного суда Челябинска от первого августа 2022 года, которым он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «Получение взятки в особо крупном размере». Ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Сторона защиты, обжалуя приговор, просила изменить квалификацию на менее тяжкую. В апелляционном представлении прокурор просил усилить наказание.

«Суд апелляционной инстанции учел дополнительно ряд смягчающих наказание обстоятельств, применил статьи 64 УК РФ, снизив срок наказания в виде лишения свободы Пашкову до семи лет шести месяцев», - сообщили в областном суде.

Напомним, Пашков, занимая должность начальника управления капитального строительства администрации Челябинска, совместно с заместителем губернатора Челябинской области, бывшим главой Челябинска Евгением Тефтелевым получил от руководителя строительной организации взятку в сумме два с половиной миллиона рублей за обеспечение общего покровительства при размещении заказов, заключении и исполнении муниципальных контрактов на выполнение строительных и подрядных работ на территории города.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области.