Дерзкая кража красного холодильника в Челябинске попала на видео, власти ищут ему замену

Дерзкая кража красного холодильника в центре Челябинска попала на видео. Как оказалось, она была совершена не этой ночью, а вчерашним днем, 21-го марта.

Напомним, сегодня, 22-го марта, в 14 часов в сквере на улице Володарского возле педагогического университета должна была состояться презентация оригинального проекта буккроссинга (книговорот).

Анонсируя мероприятие, организаторы отмечали, что все желающие могут принести книги для размещения в новом арт-объекте – красном холодильнике с очень интересной историей, которую челябинцам услышать не довелось – злоумышленники, нагло укравшие главного героя несостоявшегося события, испортили людям сюрприз.

«По камерам видеонаблюдения удалось установить, что холодильник был украден ещё вчера. Причём среди бела дня. Причём примерно в то время, когда был анонсирован проект. На самом деле очень обидно и хочется поддержать общественников, которые не намерены останавливаться и будут продолжать свой проект именно в этом месте и именно в таком виде. Поэтому, если кто-то располагает свободным ретро-холодильником, ребята готовы его принять самовывозом. Помощь в реставрации окажет администрация Центрального района», - сообщили в мэрии.