Детей в Златоусте оставили без тепла, прокуратура начала проверку
В поселке Центральный Златоуста (Челябинская область) в школу и детский сад до сих пор не подано отопление. При этом отопительный сезон в городе начался еще 22-го сентября. Прокуратура начала проверку.
Депутат местного собрания Владимир Лубнин написал обращение на имя прокурора Златоуста с просьбой подключиться к ситуации и выяснить, по какой причине детский сад и школа в поселке не отапливаются.
«22 сентября на территории Златоуста начат отопительный сезон. Однако в детский сад, школу №13 и МКД поселка Центральный тепловая энергия так и не подана. Прошу в рамках прокурорского надзора установить, по чьей вине срывается начало отопительного сезона, и привлечь к ответственности виновных лиц», - говорится в сообщении.
Собственный источник агентства «Урал-пресс-информ» в администрации Златоуста сообщил, что виной всему - долги перед «Новатэком».
Старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева рассказала, что местная прокуратура уже проводит по данному факту проверку.
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