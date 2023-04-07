Девять миллионов рублей перевел мошенникам житель Троицка

Около девяти миллионов рублей лишился работник троицкого предприятия, несколько дней выполняя инструкции мошенников. День за днем он брал кредиты в разных банках, в том числе и на свою супругу, и покорно переводил деньги аферистам.

Полицейским 60-летний мужчина рассказал, что ему позвонил неизвестный, который представился «сотрудником правоохранительных органов» и сообщил, что на мужчину оформлен кредит на сумму 1,6 миллиона рублей и сейчас с ним свяжется представитель банка. После этого начался новый телефонный разговор с другой участницей мошеннической схемы, которая выдавала себя за банковского сотрудника финансового контроля.

«Выполняя инструкции злоумышленников, мужчина обратился в несколько банков за получением кредитных денег, в том числе через онлайн-приложения. С целью снятия всей суммы одобренного займа потерпевший позвонил на «горячую линию» банка и подтвердил операцию по выдаче 1,6 миллиона рублей наличными через банкомат», - рассказали в региональном полицейском главке.

После этого мошенница рекомендовала мужчине сменить телефон для «безопасности». Троичанин приобрел новый мобильник, затем переслал все кредитные деньги на «резервную ячейку», иначе часто называемую злоумышленниками «безопасным счетом».

«На следующий день общение с лжесотрудницей продолжилось. Незнакомка убедила потерпевшего в необходимости подать заявку на кредит в сумме 1,2 миллионов рублей уже в другом банке. За девять операций, совершенных через банкомат, мужчина перевел все деньги на продиктованные сторонние счета», - добавили в региональном главке.

В этот и последующие дни мужчина получил еще несколько кредитов на общую сумму около шести миллионов рублей, в том числе полмиллиона, оформленных на его супругу.

Затем мошенники рекомендовали потерпевшему встретиться с юристом и сотрудником правоохранительных органов в Челябинске. Однако встреча не состоялась: по легенде «юрист» попал в ДТП. Более ни лжесотрудница банка, ни представитель якобы правоохранительных органов с ним на связь не выходили. Таким образом, потерпевший перевел около девяти миллионов рублей на счета злоумышленников.

Возбуждено уголовное дело.