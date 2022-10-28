Дознавателя из Кременкуля осудили за взятку

Вынесен приговор в отношении бывшего начальника группы дознания отдела полиции «Кременкульский» (Челябинская область). Женщина признана виновной в получении взятки.

Следствием и судом установлено, что она получила 400 тысяч рублей за непривлечение местного жителя к уголовной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета по Челябинской области.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками регионального управления ФСБ России и управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области.

Приговором суда осужденной назначено наказание в виде семи лет лишения свободы условно.