ДТП с переворотом в Усть-Катаве

В Усть-Катаве (Челябинская область) на улице Комсомольской произошло ДТП с переворотом на крышу. Пострадала автоледи.

«Спасатели Усть-Катавского отряда совместно с очевидцами помогли эвакуировать из салона водителя Лады Весты – женщина получила травмы, но после осмотра врачей СМП от госпитализации отказалась», - сообщили в поисково-спасательной службе региона.

Автомобиль спасатели обесточили, отключили газовое оборудование и, перевернув на колеса, стабилизировали разбитую машину. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.