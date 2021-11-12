ДТП с ранением женщины, стоявшей на остановке в Челябинске, переросло в уголовное дело

По требованию прокуратуры Челябинска по факту ДТП, которое произошло в полдень 11-го ноября вблизи дома №2 по улице Чоппа в Тракторозаводском районе, возбуждено уголовное дело.

Один водитель нарушил правила при развороте, а второй находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате одна женщина погибла, а еще одна была доставлена с травмами в больницу.

Уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» возбуждено в следственном отделе по расследованию дорожно-транспортных происшествий СУ УМВД России. Об этом сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Напомним, 11-го ноября 26-летний водитель, управляя автомобилем «Рено», при развороте не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с движущимся во встречном направлении прямо «Мерседесом».

После столкновения от «Рено» отлетели детали кузова и колесо, которые травмировали женщину, находившуюся на остановочном комплексе.

Пассажирка данной иномарки от полученных в ДТП травм скончалась в больнице.

«Водитель автомобиля «Мерседес», который уже задерживался сотрудниками ГИБДД и отказывался от процедуры освидетельствования на состояния опьянения, и в этот раз находился с признаками опьянения. От процедуры медицинского освидетельствования он снова отказался», - сообщили в ГИБДД по городу Челябинску.

Добавим, что судебные приставы Челябинска первыми пришли на помощь пострадавшим. Они направлялись по заданию с целью осуществления принудительного привода разыскиваемого должника. По пути следования стали очевидцами дорожно-транспортного происшествия.