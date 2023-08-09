Два человека погибли и два пострадали в ДТП на трассе М-5 в Челябинской области

Два человека погибли и два пострадали в дорожно-транспортном происшествии на федеральной трассе М-5 «Урал» в Челябинской области, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла девятого августа около восьми утра 20 минут на 1726 км автодороги «Москва – Челябинск» (Златоустовский городской округ).

По предварительным данным, 24-летний водитель Toyota Mark II при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения (выезд разрешен), где совершил столкновение с Toyota Camry, которым управлял 28-летний водитель.

«В результате аварии водитель Toyota Mark II и его 26-летняя пассажирка от полученных травм скончались на месте происшествия», – сообщили в Госавтоинспекции области. Водитель «Тойота Камри» и его 19-летняя пассажирка получили различные травмы и госпитализированы.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются причины и полная картина происшествия.