09.08.2023
В Челябинской области на детском кладбище Синташты нашли череп козла
09.08.2023
Ушла из жизни народная артистка СССР Вера Васильева
09.08.2023
В Челябинской области осуждена жительница ХМАО, перевозившая два кг наркотиков
09.08.2023
На ММК определили лучшие локомотивные бригады 2023 года
09.08.2023
ММК внедрил цифрового двойника гидросистемы
09.08.2023
В Челябинске отремонтируют дорогу по улице Электросварочной
Два человека погибли и два пострадали в ДТП на трассе М-5 в Челябинской области
22.07.2023
Два водителя погибли в авариях в Ашинском и Агаповском районах ночью и рано утром
17.07.2023
Суд Катав-Ивановска отправил виновника ДТП с двумя погибшими в колонию-поселение
24.05.2023
В Карталинском районе погибли два пассажира выехавшей на встречку иномарки
12.05.2023
В Саткинском районе в ДТП на автодороге Москва-Челябинск погиб житель Набережных Челнов
Челябинская область, имея рекордно низкий уровень безработицы, решает проблему дефицита кадров
08.08.2023
В Челябинске построят уникальный объект - крытый футбольно-легкоатлетический манеж
07.08.2023
Молодые челябинцы снабжают армию спецборудованием, не уступающим американскому
07.08.2023
Челябинская область получит федеральные средства на развитие инфраструктуры детского отдыха
07.08.2023
В Пластовском районе найден родник, вода в котором отличается особыми свойствами
07.08.2023