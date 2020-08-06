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Экс-чиновник, проходящий по делу Тефтелева, останется в СИЗО

Происшествия
Сегодня, 18:37
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Автор: 
Инна Шемаева

Сегодня, шестого августа, суд Центрального района Челябинска расссмотрел ходатайство следователя о продлении меры пресечения в отношении бывшего начальника управления капитального строительства администрации Челябинска Евгения Пашкова, который проходит по делу бывшего мэра города Евгения Тефтелева.

 Оба обвиняются в получении взяток при махинациях при строительстве школы в микрорайоне Парковый. Он остается в СИЗО.

Как сообщила агентству "Урал-пресс-информ" консультант Центрального районного суда Елизавета Анисимова, Евгению Пашкову мера пресечения продлена на два месяца, то есть до десятого октября.

Напомним, Евгений Пашков проходит по делу бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева. Он, как и бывший глава южноуральской столицы, обвиняется в получении взяток при махинациях при строительстве школы в микрорайоне "Парковый".

Ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста Евгению Тефтелеву было рассмотрено в Центральном районном суде днем ранее, пятого августа. Экс-глава Челябинска будет находиться под домашним арестом еще два месяца.

Добавим, Евгений Тефтелев заключил с прокурором Челябинской области Виталием Лопиным досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием и «слил» много компромата на своих подчиненных.

 

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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