Экс-директор комитета по строительству Миасса наказан за служебный подлог

В Миассе (Челябинская область) бывший директор городского комитета по строительству признан виновным в служебном подлоге (часть вторая статьи 292 УК РФ. Суд назначил ему наказание в виде штрафа.

Следствием и судом установлено, что в 2016 году осужденный незаконно оплатил из бюджетных средств в сумме свыше 630 тысяч рублей несколько муниципальных контрактов на выполнение работ по разработке проектной документации и реконструкции электросетей в поселке Тыелга, не получивших обязательное положительное заключение государственной экспертизы.

Как сообщает следственное управление СКР по Челябинской области, в ходе расследования уголовного дела, оперативное сопровождение которого осуществляли сотрудники регионального УФСБ, незаконно оплаченные денежные средства экс-директор комитета по строительству возместил в бюджет в полном объеме.