Экс-директору челябинского аэропорта «скостили» срок

Бывшему генеральному директору челябинского аэропорта Андрею Осипову, который получил три года условно (с испытательным сроком два года) за мошенничество в сфере страхования с использованием служебного положения, сократили срок.

Сегодня, восьмого февраля, Челябинский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Андрея Осипова и изменил приговор Центрального районного суда Челябинска от 30 ноября 2021 года.

Как сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда, данным приговором Осипов признан виновным в совершении мошенничества в сфере страхования. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года условно с испытательным сроком два года.

Суд апелляционной инстанции уменьшил размер ущерба причиненного страховой компании преступными действиями Осипова и снизил наказание до двух лет 11 месяцев.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», Андрей Осипов, являющийся генеральным директором АО «Челябинское авиапредприятие», в 21 декабря 2019 года управлял служебным автомобилем и наехал на дорожный знак. В результате ДТП автомобиль получил повреждения. Осипов с места происшествия скрылся, забрав фрагменты деталей.

С целью получения страховой выплаты по договору КАСКО за поврежденный им лично служебный автомобиль, зная, что оставление места дорожно-транспортного происшествия не является страховым случаем и не подлежит оплате, Осипов дал указание подчиненному работнику инсценировать и оформить фиктивное ДТП.

Впоследствии, выполняя незаконные указания Осипова, его подчиненный предоставил в страховую компанию пакет документов о произошедшем страховом случае. На основании фиктивных документов страховая компания перечислила за ремонт данного автомобиля свыше 170 тысяч рублей.

Напомним, прокурор предлагал назначить бывшему генеральному директору АО «Челябинское авиапредприятие» наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.