Экс-губернатор Челябинской области оспаривает решение по его банкротству

Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский подал апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда региона о возбуждении дела о признании его банкротом.

Соответствующую жалобу принял к производству Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд.

«Принять апелляционную жалобу Дубровского Бориса Александровича на определение Арбитражного суда Челябинской области …о принятии заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) к производству Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда», - говорится в материалах картотеки арбитражных дел

Судебное заседание назначено на 11 апреля.

Признать банкротом экс-губернатора попросило АО «Производственное объединение «Монтажник» (Магнитогорск), которое в бытность руководством регионом Борисом Дубровским получало крупные строительные контракты. Сумма обоснованных требований кредитора составляет 37,2 миллиона рублей, отметили в суде. Кредитор просит также ввести в отношении Дубровского процедуру реализации имущества.

В марте 2023 года Арбитражный суд области принял заявление кредитора о признании Бориса Дубровского несостоятельным (банкротом) и возбудило производство по делу о банкротстве. Доводы Дубровского о необходимости отказа в принятии заявления ввиду отсутствия трехмесячного срока неисполнения судебного акта, на котором основано требование кредитора, было отклонено.

Судебное заседание по проверке обоснованности заявления назначено на 19 апреля 2023 года.

Напомним, в июне 2021 года Арбитражный суд признал ПО «Монтажник» банкротом и открыл конкурсное производство.

В январе 2022 года был признан банкротом сын экс-губернатора Александр Дубровский. В отношении него была введена процедура реструктуризации долгов.

В октябре 2022 года Арбитражный суд Челябинской области арестовал имущество, принадлежащее Борису Дубровскому, на сумму 930 миллионов рублей в качестве обеспечительной меры по ходатайству конкурсного управляющего и кредиторов ПО «Монтажник» в рамках обособленного спора о привлечении бывшего главы региона к субсидиарной ответственности.

В декабре 2022 года бывший директор ПО «Монтажник» Алексей Павлюк признан виновным в мошенничестве, присвоении средств компании и злоупотреблении полномочиями. Он приговорен к четырем годам колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей.