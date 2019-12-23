Экс-коммунальщик Фершампенуаза осужден за растрату

Нагайбакский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника МУП «УК ЖКХ» села Фершампенуаз. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере» и «Преднамеренное банкротство».

В суде установлено, что обвиняемый в 2015-2016 годах в соучастии с главой Фершампенуазского сельского поселения, с целью незаконного освобождения от кредиторской задолженности, совершил действия, направленные на преднамеренное банкротство предприятия. В связи с чем основные средства МУП «ЖКХ уменьшились на сумму свыше 10 миллионов рублей. Об этом сообщает старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Кроме того, обвиняемый совершил растрату денежных средств в сумме свыше 100 тысяч рублей, принадлежащих МУП «УК ЖКХ» села Фершампенуаз. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 2 лет 3 месяцев лишения свободы условно.