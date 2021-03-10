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Экс-полицейский из Чебаркуля, обвиняемый в сексуальных домогательствах, останется под арестом

Экс-полицейский из Чебаркуля (Челябинская область) Риф Биктимиров, обвиняемый в изнасиловании и понуждении к действиям сексуального характера, будет ждать суда в следственном изоляторе.

Челябинский облсуд сегодня, десятого марта, рассмотрев апелляционную жалобу защитника обвиняемого, оставил постановление Чебаркульского городского суда от 17-го февраля 2021-го года без изменения.

Данным постановлением суд первой инстанции продлил срок содержания под стражей экс-полицейского Биктимирова, обвиняемого в сексуальных домогательствах, до первого июня текущего года и отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты об изменении меры пресечения на иную, не связанную с изоляцией от общества.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, обжалуя постановление районного суда, адвокат Рифа Биктимирова просил его отменить, избрать в отношении своего подзащитного иную меру пресечения.

Органами предварительного следствия Риф Биктимиров обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью первой статьи 133 УК РФ «Понуждение к действиям сексуального характера», частью первой статьи 131 УК РФ «Изнасилование».

Постановление вступило в законную силу.