Экс-председатель комитета дорожного хозяйства Челябинска останется в СИЗО

Бывший председатель комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска Ринат Кучитаров, обвиняемый в превышении должностных полномочий, останется в СИЗО до пятого сентября 2023 года, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В июле Тракторозаводский суд Челябинска удовлетворил ходатайство следователя, продлив Кучитарову меру пресечения в виде заключения под стражу до девяти месяцев – до пятого сентября 2023 года.

Сторона защиты просила изменить меру пресечения на более мягкую - домашний арест.

Сегодня Челябинский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката и Кучитарова о несогласии с постановлением суда о продлении ареста.

По результатам апелляционного рассмотрения избранная мера пресечения оставлена без изменения, отметили в надзорном ведомстве.

Напомним, Ринат Кучитаров подал заявление об отставке второго декабря 2022 года. Одновременно сотрудники ФСБ по Челябинской области провели в офисе комитета выемки документов.

Пятого декабря 2022 года экс-чиновник был задержан в рамках возбужденного уголовного дела. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ.

Выйти под домашний арест Кучитаров пытался уже неоднократно, но каждый раз его попытки не увенчались успехом.