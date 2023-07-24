24.07.2023
Юный боксер из Копейска вышел в финал первенства России
24.07.2023
Четверо из десяти челябинцев никогда не перейдут с удаленки в офис
24.07.2023
Челябинские силовики вышли с проверкой в исправительную колонию
24.07.2023
В Челябинске ограничат движение транспорта по улице 60-летия Октября
24.07.2023
Опубликован топ крупнейших конвергентных операторов. В рейтинг попал провайдер «Ростелеком»
24.07.2023
Учёные ЮУрГУ разрабатывают комплекты здорового питания для туристов и спортсменов
Экс-председатель комитета дорожного хозяйства Челябинска останется в СИЗО
02.06.2023
Ринат Кучитаров останется под стражей до июля
02.03.2023
Ринат Кучитаров майские праздники встретит в СИЗО
23.12.2022
Экс-председателя комитета дорожного хозяйства Челябинска оставили в СИЗО
07.12.2022
Ринат Кучитаров встретит Новый год в СИЗО
В Челябинске торжественно встретили ковчег с мощами блаженной Матроны Московской
21.07.2023
В Челябинске провели городское первенство по шахматам
21.07.2023
В пятницу в Челябинск прибудет ковчег с частицей мощей святой Матроны Московской
20.07.2023
Алексей Текслер проинспектировал ход работ на объектах реконструкции и строительства в Челябинске
19.07.2023
Экс-глава Челябинска и ГУ лесами подали иски в суд из-за здания отеля на Еловом
19.07.2023