Экс-советник главы Челябинска Петр Конарев останется в СИЗО

Прокуратура Челябинской области поддержала в суде ходатайство следователя о продлении ареста соучастнику руководителей МКУ «Городская среда», бывшему советнику главы Челябинска Петру Конареву. Под стражей 56-летний обвиняемый в девяти эпизодах получения взяток пробудет до 27 декабря.

Напомним, Петр Конарев обвиняется в совершении четырех преступлений, предусмотренных пунктами «а», «в» части пятой статьи 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору», и пяти преступлений, предусмотренных частью шестой статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере».

«По версии следствия, обвиняемый в период с декабря 2019 года по ноябрь 2021 года, действуя совместно с должностными лицами МКУ «Городская среда», в составе организованной группы получил через посредников взятки за непринятие мер по выявлению и демонтажу нестационарных торговых объектов, незаконно размещенных на территории Челябинска», - рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Отметим, меру пресечения в виде ареста на два месяца, до 27 декабря, Петру Конареву продлил Тракторозаводский районный суд Челябинска.

Бывший советник главы Челябинска, официально занимавший эту должность до мая 2021 года, был арестован десятого сентября текущего года.

Отметим, это была вторая (и снова неудачная) попытка Конарева выйти из СИЗО.