Экс-советник главы Челябинска останется под стражей до 27 ноября

Бывший советник главы Челябинска Петр Конарев, обвиняемый в получении крупной взятки, останется в СИЗО. Второй апелляционный суд в Санкт-Петербурге признал законным продление срока содержания его под стражей.

Напомним, 22 августа Челябинский областной суд по ходатайству следователя продлил Петру Конареву меру пресечения в виде содержания под стражей до 27 ноября 2023 года.

Сторона защиты просила отказать в удовлетворении ходатайства следователя, избрать в отношении Конарева более мягкую меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества, а именно домашний арест.

Второй апелляционный суд общей юрисдикции сегодня оставил без изменения решение областного суда о продлении срока содержания под стражей Конарева, отмечается в картотеке дел на сайте суда.

Но суд принял решение оставить Конарева под стражей.

Напомним, Петра Конарева задержали сотрудники регионального УФСБ 10 сентября 2022 года – в этот день Челябинск отмечал свой 286-й день рождения. В этот же день его отправили в следственный изолятор по решению суда.

Советником главы Челябинска на тот момент Петр Конарев не являлся более года – контракт с ним был расторгнут в мае 2021-го.

Петру Конареву предъявлено обвинение по пунктам «а, в» части пятой и части шестой статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Ему вменяют 44 эпизода получения взяток, в том числе 23 преступления, предусмотренных пунктами «а», «в» пятой части статьи 290 УК РФ , шесть - по части шестой статьи 290 УК РФ и 15 эпизодов – пункт «а» части пятой статьи 290 УК РФ. Общая сумма взяток, по данным следствия, превышает семь миллионов рублей.

По версии следствия, что в период 2019-2021 годов должностные лица МКУ «Городская среда», действуя в составе организованной группы под руководством Петра Конарева, получили через посредников взятки за непринятие мер по выявлению и демонтажу нестационарных торговых объектов, незаконно размещенных на территории Челябинска.

Напомним, Конарев уже неоднократно пытался покинуть стены СИЗО (в том числе в октябре и декабре 2022 года, в мае, в апреле, в июле 2023 года), но каждый раз его попытки не увенчались успехом.