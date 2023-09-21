21.09.2023
В Челябинске закроют движение трамваев по Цвиллинга от Карла Маркса до вокзала
21.09.2023
В Челябинске аварийный дом по улице Савина могут расселить уже в 2024 году
21.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на 22 сентября (18+)
21.09.2023
В Бакале ненадлежащая работа системы водоотведения привела к возбуждению уголовного дела о мошенничестве
21.09.2023
По факту падения челябинской школьницы в колодец возбуждено уголовное дело
21.09.2023
В Челябинске расселили девятый аварийный дом – на Кронштадтской
Экс-советник главы Челябинска останется под стражей до 27 ноября
23.08.2023
Экс-советник главы Челябинска остается под стражей до 27 ноября
06.07.2023
Петр Конарев в очередной раз не сумел выйти из СИЗО
25.05.2023
Экс-советник Котовой останется под стражей
24.04.2023
Попасть домой не получилось: Петру Конареву снова продлили содержание под стражей
Челябинские врачи спасли малыша с гигантскими внутренними органами
20.09.2023
В многоэтажке в Балашихе произошел взрыв газа (новость дополняется)
20.09.2023
Школьники из 18 регионов защитят свои экологические проекты в промышленном Челябинске
19.09.2023
Сегодня ученики приступили к занятиям в долгожданной школе в «Вишневой горке»
19.09.2023
Во вторник ожидаются сильные магнитные бури
18.09.2023