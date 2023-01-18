Экс-участник проекта «Дом-2» попросился на свободу

Экс-участник проекта «Дом-2» Альфред Джавадов, которого обвиняют в хулиганстве и мошенничестве, попытался выйти из СИЗО под залог в полмиллиона рублей. Челябинский областной суд отказал в таком ходатайстве.

Постановлением Центрального районного суда Челябинска от 19 декабря 2022 Джавадову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 17 февраля 2023 года.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», по версии следствия, Альфред Джавадов 18 ноября 2022 года, находясь в помещении ресторана «Гриль Хаус» на улице Труда в Челябинске, выстрелил в посетителя из «предмета, конструктивно схожего с пистолетом, используемого в качестве оружия» (так представители силовых органов официально описали газовый пистолет).

Кроме того, на следующий день, находясь в помещении ресторана быстрого обслуживания в ТРК «Космос», экс-участник проекта «Дом-2» под предлогом оплаты штрафа за отсутствие маркировки продукции присвоил себе 30 тысяч рублей.

«Не согласившись с избранием меры пресечения, сторона защиты обжаловала судебное решение в апелляционном порядке, полагала, что при вынесении решения судом первой инстанции допущены существенные нарушения уголовно-процессуального закона, не учтены все обстоятельства, касающиеся личности обвиняемого, указала на необходимость избрания более мягкой меры пресечения, в том числе в виде залога в размере 500 000 рублей», - сообщили в прокуратуре региона.

Сегодня, 18 января, областной суд отклонил доводы апелляционной жалобы защитника и постановление районного суда оставил без изменения.