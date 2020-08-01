ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Энергетикам пришлось изрядно потрудиться над устранением последствий урагана в Челябинской области

Происшествия
Сегодня, 10:49
Размер текста

В Челябинской области в последний день июля стихия хорошо постаралась: поваленные деревья, отсутствие света и множество снимков, на которых запечатлены последствия урагана, в социальных сетях.

В результате прохождения по территории региона вечером 31-го июля грозового фронта, сопровождавшегося ураганным шквалистым ветром, произошли технологические нарушения в работе распределительной электросетевой инфраструктуры на территории почти двух десятков населенных пунктов Южного Урала.

Восстановлением электроснабжения после урагана оперативно занялись энергетики филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго».

Как сообщили агентству«Урал-пресс-информ» в пресс-службе компании, без электроснабжения остались 4522 человека, живущих в 19-ти небольших населенных пунктов Челябинской области. Сильнее всего досталось энергообъектам распределительной сети в Аргаяшском и Сосновском​ районах.

Аварийно-восстановительные бригады Центральных электрических сетей филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» были мобилизованы, находились на энергообъектах и осуществляли устранение повреждений. Велись оперативные переключения, потребителей запитывали по резервным схемам электроснабжения.

В ликвидации последствий стихии было задействовано восемь бригад в составе 44-х человек, 11 единиц спецтехники. Для электроснабжения социально значимых объектов было направлено четыре дизель-генератора.

"Ситуация находится под контролем, энергетики «Россети Урал» - «Челябэнерго» планируют возобновить электроснабжение большей части потребителей в ближайшее время", - сообщили вчера вечером, 31-го июля, в пресс-службе компании.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов, а также узнать о ходе восстановительных работ можно по единому бесплатному телефону контакт-центра компании «Россети Урал»: 8-800-25-01-220.

 

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Вчера, 15:52
Прокуратура Челябинска заинтересовалась пожаром в новом здании по шорт-треку
Вчера, 14:58
В Челябинске задержаны члены ОПГ, которые распространяли наркотики в УрФО
Вчера, 11:49
Челябинское УФАС проверяет законность размещения рекламы на автомобиле
Вчера, 11:16
Полицейские Челябинска ищут жертв «целительницы» в черном платье в белый горох
Вчера, 10:35
Задержан миасец, который вымогал деньги, представляясь женщиной
Вчера, 10:13
В поселке Мирный украли банкомат, в котором было почти полмиллиона рублей
Вчера, 10:12
В Миассе под колесами пассажирского поезда погиб юный мотоциклист
30.07.20 15:44
В Челябинске потушили здание, которое должны были сдать к саммитам ШОС и БРИКС
30.07.20 14:42
Челябинка заявила, что ее насильственно удерживали на проекте «Дом-2»
30.07.20 10:43
Житель Саткинского района зарезал жену на глазах дочерей
Общество
Вчера, 11:08
Поддержка предприятий
Семь инициатив Алексея Текслера внесены в перечень поручений Владимира Путина
Общество
Сегодня, 11:43
В Металлургическом районе Челябинска устраняют последствия урагана
Новости
Сегодня, 12:29
Федерация
РМК открыла очередную воркаут-площадку на территории своего присутствия
Сегодня, 11:59
Происшествия
Двое челябинцев пострадали от разгула стихии на ЧМЗ
Сегодня, 11:21
Происшествия
В Миассе в аварии с участием полицейского погибли три человека
Сегодня, 11:08
Происшествия
В Троицком районе от удара током погиб водитель трактора
Вчера, 16:29
Происшествия
Южноуральцу, убившему жену на глазах двух маленьких дочек, предъявлено обвинение
Материалы рубрики
Сегодня, 11:59
Происшествия
Двое челябинцев пострадали от разгула стихии на ЧМЗ
Сегодня, 11:21
Происшествия
В Миассе в аварии с участием полицейского погибли три человека
Сегодня, 11:08
Происшествия
В Троицком районе от удара током погиб водитель трактора
Вчера, 16:29
Происшествия
Южноуральцу, убившему жену на глазах двух маленьких дочек, предъявлено обвинение
Вчера, 16:16
Происшествия
Юный челябинский наркосбытчик распылил газ в лицо задержавшего его полицейского
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика