Энергетикам пришлось изрядно потрудиться над устранением последствий урагана в Челябинской области

В Челябинской области в последний день июля стихия хорошо постаралась: поваленные деревья, отсутствие света и множество снимков, на которых запечатлены последствия урагана, в социальных сетях.

В результате прохождения по территории региона вечером 31-го июля грозового фронта, сопровождавшегося ураганным шквалистым ветром, произошли технологические нарушения в работе распределительной электросетевой инфраструктуры на территории почти двух десятков населенных пунктов Южного Урала.

Восстановлением электроснабжения после урагана оперативно занялись энергетики филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго».

Как сообщили агентству«Урал-пресс-информ» в пресс-службе компании, без электроснабжения остались 4522 человека, живущих в 19-ти небольших населенных пунктов Челябинской области. Сильнее всего досталось энергообъектам распределительной сети в Аргаяшском и Сосновском​ районах.

Аварийно-восстановительные бригады Центральных электрических сетей филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» были мобилизованы, находились на энергообъектах и осуществляли устранение повреждений. Велись оперативные переключения, потребителей запитывали по резервным схемам электроснабжения.

В ликвидации последствий стихии было задействовано восемь бригад в составе 44-х человек, 11 единиц спецтехники. Для электроснабжения социально значимых объектов было направлено четыре дизель-генератора.

"Ситуация находится под контролем, энергетики «Россети Урал» - «Челябэнерго» планируют возобновить электроснабжение большей части потребителей в ближайшее время", - сообщили вчера вечером, 31-го июля, в пресс-службе компании.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов, а также узнать о ходе восстановительных работ можно по единому бесплатному телефону контакт-центра компании «Россети Урал»: 8-800-25-01-220.