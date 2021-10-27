Евгения Майорова о ситуации с убийством отчима, в котором призналась 12-летняя девочка

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова подключилась к ситуации с убийством отчима в поселке Роза, в котором призналась 12-летняя девочка.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» Евгения Майорова, в этой ситуации нужно разбираться.

«Нужно понять, что происходит с девочкой, что происходило. Очень много вопросов. Я пока собираю информацию. Вообще, принято считать, что с семьями должны работать только соцслужбы. Но сигналы могут поступать не только от них. Если семья не алкоголизирована, то соцслужбы ничего и не узнают. Я в своей работе буду делать акцент и на школах и на правоохранительных органах. Все привыкли, что это только «социалка» за семьи несет ответственность. Жду от комиссии по делам по совершеннолетних план работы. Мы же за профилактику», - сказала Евгения Майорова.

Напомним, в поселке Роза (Челябинская область) убили 40-летнего мужчину. В преступлении призналась 12-летняя девочка. Погибший был ее отчимом.

Местные жители в социальных сетях пишут, что, возможно, это сделал не ребенок, а ее попросили взять вину на себя. В ситуации сейчас разбираются следователи.

В действительности в этой ситуации не все однозначно и вопросов больше, чем ответов. Из-за чего произошла ссора, из-за которой ребенок якобы взялся за нож? Какие отношения были между отчим и девочкой? Обижал ли он ее? Что происходило в этой семье?

Детский омбудсмен Челябинской области напомнила мне в разговоре с ней о том, как разговаривать с детьми на тему опасных взрослых.



Кто может стать жертвой педофила?

Несовершеннолетний становится жертвой педофила просто потому, что он ребенок. Именно поэтому дошкольники и младшие школьники привлекают преступника. Педофил также проявит себя в отношении подростков, так как во «взрослой» внешности он видит детское тело, украшенное атрибутами взрослости.

Обсудите вместе, какие фотографии допустимо выкладывать в социальные сети. Особенно стоит насторожиться, если есть хоть какой-то намек на сексуальный интерес со стороны неизвестного человека.



Персональные странички потенциальных насильников могут не отображать реальную информацию об их возрасте.



Малолетний ребенок не поймет, кто такой педофил. Не стоит в подробностях ребенку объяснять это. Все действия ребенка легко поддаются управлению через так называемые «хорошие страхи».



Зачастую преступниками оказываются мужчины из близкого круга: соседи, родственники и другие, с кем часто общается ребенок. Как предотвратить насилие с их стороны? Объясните ребенку, что никто не может трогать или говорить ему то, что он считает (даже, если ему так кажется) нехорошим, неприятным или стыдным.

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