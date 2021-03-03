Гендиректор челябинского завода пойдёт под суд за мошенничество

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении генерального директора ЗАО «Завод «Уралгазизоляция», обвиняемого в крупном мошенничестве. По версии следствия, он провернул махинацию по возврату двух миллионов рублей из российского бюджета.



"Установлено, что обвиняемый в 2011-2012 годы подготовил уточненные налоговые декларации, обосновывающие право на возмещение НДС из бюджета РФ, содержащие заведомо ложные сведения о приобретении у номинальной организации товарно-материальных ценностей и о якобы произведенной в ее адрес оплате сумм НДС", - сказала Мамаева.



После чего налоговая вернула предприятию НДС в размере более двух миллионов рублей. Деньгами гендиректор распорядился по своему усмотрению.



В отношении руководителя возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Во время предварительного следствия на его имущество в размере более двух миллионов рублей наложили арест.



Уголовное дело направили в Советский суд Челябинска для рассмотрения по существу.