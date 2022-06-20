На трассе в Ашинском районе экскурсионный автобус столкнулся с грузовиком

На трассе в Ашинском районе (Челябинская область) сегодня, 20-го июня, в начале шестого утра экскурсионный автобус столкнулся с грузовиком.

На данный момент известно, как минимум, об одном пострадавшем – это тринадцатилетний подросток, которому была оказана медицинская помощь.

О ЧП на 1571-м километре автодороги Москва – Челябинск сообщили в УГИБДД по Челябинской области.

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По предварительной информации, водитель 1976-го года рождения за рулем автобуса «Мерседес-Бенц» в условиях тумана не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшим впереди в попутном направлении грузовиком такой же марки с прицепом. За рулем грузового автомобиля «Мерседес Бенц» находился мужчина 1966-го года рождения.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.

Известно, что экскурсионный автобус возвращался в Челябинск из Казани, в его салоне находились двое водителей и 41 пассажир, которые ждали подменного автобуса в придорожном кафе поблизости.