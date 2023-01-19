Глава СКР потребовал повторно возбудить уголовное дело по бездействию властей Коркино

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал повторно возбудить уголовное дело по информации о бездействии должностных лиц по отлову безнадзорных собак в Челябинской области, сообщает пресс-служба СКР. Дело, возбужденное по требованию главы СКР, было отменено коркинским прокурором.

Напомним, в январе 2023 года по поручению главы СКР было возбуждено уголовное дело по сообщениям о непринятии должностными лицами мер к отлову бродячих собак в Коркино. Дело было возбуждено по части первой ст. 293 УК РФ (Халатность) в отношении должностных лиц Коркинского муниципального округа, ответственных за организацию мероприятий по отлову безнадзорных собак.

Но решение о возбуждении дела было отменено коркинским прокурором. В настоящее время данное решение обжаловано в прокуратуру Челябинской области, уточнили в следственном управлении СКР по Челябинской области.

Вместе с тем, по данным администрации Коркинского муниципального округа, ситуация с безнадзорными животными в муниципалитете остается напряженной. Стаи агрессивных бродячих собак продолжают нападать на жителей, в том числе и на детей. Администрация округа просит коркинцев быть предельно внимательными на улицах, планировать маршрут, особенно детей, стараясь избегать приближения к местам обитания собачьих стай.

«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Челябинской области Павлу Решетникову повторно возбудить уголовное дело и представить доклад», - сообщает пресс-служба СК России.