18.01.2023
Три с половиной миллиона отдали жители Челябинска лжесиловикам
18.01.2023
В Варненском районе в сгоревшем доме обнаружены два трупа
18.01.2023
Экс-заместителю министра строительства и инфраструктуры Белавкину не удалось выйти на свободу
18.01.2023
Приставы выселили из общежития вуза экс-сотрудницу и ее незаконопослушного сына
18.01.2023
За весь период пандемии переболело ковидом более 397 тысяч южноуральцев
18.01.2023
Экс-директор челябинского МУПа останется в СИЗО
В Коркино отменили уголовное дело о бездействии властей по отлову безнадзорных собак
18.10.2022
Белавкин просился выйти из СИЗО
28.07.2021
Прокуратура Челябинска выявила нарушения в водоснабжении поселка Петровский
14.04.2020
В Челябинске пьяная мать двоих детей избила полицейского, который запретил ей слушать музыку
31.03.2020
Администрация Челябинска наплевала на сироту-колясочника, который защищает честь России на мировом уровне
Студенты медколледжа Кыштыма замерзают в аудиториях и общежитии, возбуждено уголовное дело
17.01.2023
Сирота из Магнитогорска утверждает, что чиновники дали ему квартиру женщины, которая находится в психушке
16.01.2023
Южноуральцы уже жалуются на школу, которую завтра губернатор торжественно откроет
16.01.2023
В понедельник - десятый день Святок
16.01.2023
Немного косметики и слез: фотосессии для жен бойцов СВО продолжаются в Челябинской области
14.01.2023