В Коркино отменили уголовное дело о бездействии властей по отлову безнадзорных собак

Прокурор Коркино (Челябинская область) распорядился отменить уголовное дело, которое было возбуждено по распоряжению главы СКР по сообщениям о непринятии местными властями необходимых мер по отлову бродячих собак в городе. При этом ситуация с безнадзорными животными в муниципальном округе остается напряженной.

Напомним, в январе 2023 года председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить и расследовать уголовное дело по сообщениям о непринятии должностными лицами мер к отлову бродячих собак в Коркино.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков, было возбуждено уголовное дело по части первой статьи 293 УК РФ «Халатность».

«Решение о возбуждении уголовного дела было отменено коркинским городским прокурором, - отметил Владимир Шишков. – В настоящее время данное решение обжаловано в прокуратуру Челябинской области».

В администрации Коркинского муниципального округа заверяют, что они принимают все возможные меры, но несовершенство федерального законодательства не позволяет исправить ситуацию.

«Несмотря на все предпринимаемые органами местного самоуправления меры, ситуация с безнадзорными животными остается напряженной», - сообщают в администрацию и уже не в первый раз подчеркивают, что действующий федеральный закон, которому обязаны следовать чиновники, на деле не работает – он представляет опасность для граждан и приводит к мучениям животных.

Безнадзорных собак отлавливают, в течение трех недель содержат в приюте, где стерилизуют, вакцинируют и чипируют, а затем вновь отправляют на прежние места их обитания. Оказавшиеся на воле собаки вновь проявляют агрессию к людям.

«Никакой стерилизацией и никакими прививками невозможно подавить у животного чувство голода. Поэтому собаки проявляют агрессию, в том числе уже чипированные», - считают коркинские чиновники.

Ранее уполномоченный по правам человека в области Юлия Сударенко предлагала не выпускать собак после стерилизации обратно в среду обитания, а находить им хозяев или содержать их в приюте до момента естественной смерти. Правда, кто будет оплачивать содержание животных не уточняется.

А пока вопрос не решен коркинские власти просят жителей быть предельно внимательными на улицах, планировать маршрут, особенно детей, стараясь избегать приближения к местам обитания собачьих стай.