Главу Троицка отпустили из-под домашнего ареста под залог

Сегодня, 19 мая, Челябинский областной суд изменил меру пресечения главе Троицка Александру Виноградову с содержания под домашним арестом на залог в полмиллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда.

«Челябинский областной суд удовлетворил апелляционную жалобу стороны защиты Александра Виноградова на постановление Троицкого городского суда от 30 апреля 2021 года и изменил судебный акт первой инстанции. Судебная апелляционная коллегия изменила Виноградову меру пресечения с содержания под домашним арестом на залог в размере 500 тысяч рублей», - рассказали в пресс-службе Челябинского областного суда.

Срок внесения залога – до 29 мая этого года.

Как ранее информировало агентство «Урал-пресс-информ», главу Троицка Александра Виноградова задержали 12 марта. Ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). Сначала Троицкий суд отправил его в СИЗО, через несколько дней Челябинский областной суд изменил меру пресечения на домашний арест. Подробнее о том, с чем именно связано задержание Виноградова, читайте здесь.

В настоящий момент исполняющим полномочия главы Троицкого городского округа (Челябинская область) назначена вице-мэр по общим вопросам Елена Василяускене.