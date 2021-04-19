Горел камыш: власти Челябинска обеспокоены резким ростом числа пожаров

В Челябинске на прошлой неделе резко возросло число пожаров. Городские власти обеспокоены данным обстоятельством.

В общей сложности за указанный период зарегистрировано 127 случаев возгораний. Погибших и пострадавших, к счастью, нет.

Как сообщил заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов, пожаров в южноуральской столице стало больше из-за горения сухого камыша и растительности.

Он обратился к жителям областного центра с просьбой быть внимательнее при обращении с огнем.

«Инструкторы противопожарной профилактики проводят рейды в наиболее напряженных местах. Ведется разъяснительная работа с населением, горожанам вручают памятки», - отметил Александр Астахов на аппаратном совещании в городской мэрии в понедельник, 19-го апреля.