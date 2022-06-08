Гособвинение запросило для депутата Белоусова 14 лет колонии

Сегодня, восьмого июня, в Московском городском суде возобновилось слушание уголовного дела в отношении депутата Государственной Думы Вадима Белоусова и его тещи, бывшего главного бухгалтера ОАО «Первый хлебокомбинат» Челябинска Маргариты Бутаковой, обвиняемых в получении взятки в особо крупном размере. Гособвинение озвучило сроки, к которым просит приговорить обвиняемых.

Как сообщает «Интрефакс», государственное обвинение просит приговорить депутата Госдумы Вадима Белоусова к 14 годам колонии строгого режима, назначить штраф в размере 500 тысяч рублей, а также на 15 лет лишить его права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распределительных, административно-хозяйственных функций на госслужбе.

Теще Белоусова Маргарите Бутаковой (с учетом 80-летнего возраста и наличия хронических заболеваний) гособвинение запросило четыре года колонии общего режима со штрафом в 500 миллионов рублей.

Напомним, по версии следствия с 2010 по 2014 годы Вадим Белоусов и Маргарита Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими лицами получили взятку от представителей дорожно-строительного холдинга за оказание общего покровительства деятельности входящих в него предприятий. Сумма взятки превысила три миллиарда рублей.

Взятки, как установило следствие, передавались частями в Челябинске и Москве как лично, так и через посредников.

Экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич скрывается от следствия в Лондоне, он объявлен в международный розыск.