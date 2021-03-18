В Еманжелинске трое взрослых и подросток пойдут под суд за нападение на полицейских

Грабитель из Уйского района, ожидая приговора, совершил еще одно преступление

Житель Уйского района (Челябинская область), находясь в Копейске в суде и ожидая, когда судья выйдет из совещательной комнаты и огласит ему приговор за совершенную кражу, решил гульнуть напоследок. Он успел сбегать в соседнее здание, украсть сумку с деньгами и даже пропить эти деньги.

В дежурную часть Копейска поступило заявление от местной жительницы о краже из ее рабочего кабинета сумки, в которой находились деньги и документы. Причиненный ущерб потерпевшая оценила в 4500 рублей. Женщина рассказала, что лишь на несколько минут вышла из помещения, а когда вернулась, обнаружила пропажу.

«В результате проведенных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении кражи установлен ранее судимый житель Уйского района», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе временного содержания, так как по приговору суда за ранее совершенное преступление ему назначено наказание, связанное с лишением свободы.