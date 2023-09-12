Грибники в Челябинской области пропадают в лесах все чаще

В Челябинской области неуклонно растет число грибников, теряющихся в лесах во время «тихой охоты». Только за последние трое суток сотрудники чрезвычайного ведомства Южного Урала шесть раз выезжали на поиск заблудившихся.

В настоящее время группировка МЧС, правоохранителей и спасателей работает в Кыштымском городском округе. Десятого сентября в лес у села Кувалжиха отправились по грибы две женщины 1948 и 1965 годов рождения. Их ищут до сих пор. Группировка, ведущая поиски пропавших, увеличена, сообщает сегодня, 12 сентября, пресс-центр ГУ МЧС России по Челябинской области.

Еще один случай произошел в Копейском городском округе, где 11 сентября за грибами пошли отец с десятилетней дочерью. В процессе сбора грибов девочка заблудилась. К счастью, спустя полтора часа школьницу нашли сотрудники полиции.

Поисково-спасательная служба региона, в свою очередь, рассказала о том, как днем понедельника, 11 сентября, две жительницы Карталов выехали за грибами в село Анненское. Оставив машину в населенном пункте, они пешком пошли в ближайший бор за грибами.

Уже в пути женщин застала непогода. Моросящий дождь перешел в ливень, солнце скрылось за грозовыми тучами и в лесу наступила почти ночная темнота, ориентироваться в которой женщины не могли, продолжая двигаться в неизвестном направлении практически вслепую.

Лишь в седьмом часу вечера жительницам Карталов удалось выйти на участок местности, где была связь. Оттуда они сразу же позвонили на номер 112.

К счастью, заблудившиеся точно описали местность, где зашли в лес и в каком направлении двигались первое время. Благодаря этому спасатели Локомотивного отряда областной ПСС, полиция и егери вели поиск целенаправленно, пешим ходом обследуя лесной массив, подавая в темноте сигналы фонарями и голосом.

В 22 часа пострадавшие были найдены в пяти километров от села. Спасатели вывели женщин из леса, перенесли на руках через речку, обогрели у печки в автомобиле, напоили горячим чаем и помогли добраться до личной машины.

По дороге пострадавшим пришлось объяснить опасность пеших прогулок в непогоду – как рассказали спасатели, женщины в темноте даже не заметили, как перешли вброд местную речку. Небольшой ручей после ливня вышел из берегов, превратившись в бурный поток, и отрезал женщинам путь назад. А хаотичное движение в темноте привело к тому, что они выбрали направление, по которому до ближайшего населенного пункта им пришлось бы идти ночью почти 50 километров.

«Собрался в лес? Обязательно оповести родных и близких, куда ты идешь и когда планируешь вернуться! Вот минимальный набор вещей, которые необходимо брать с собой, отправляясь в лес: полностью заряженный сотовый телефон, небольшой запас продуктов и вода, зажигалка или спички, яркая одежда и запас теплых вещей на случай непогоды. Ваша безопасность - ваша ответственность!» - подчеркивают в ГУ МЧС России по Челябинской области.