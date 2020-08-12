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Из двух судов в Челябинской области экстренно эвакуировали людей

Происшествия
Сегодня, 15:49
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Автор: 
Инна Шемаева

Пользователи социальной сети сообщили, что из судов Металлургического района Челябинска и Сосновского района экстренно эвакуировали всех сотрудников и посетителей.

Об этом в своем Instagram сообщил Константин Панков.

«В Металлургическом суде какое-то ЧП. Всех эвакуировали», - написал мужчина.

Пользователи сети также пишут, что аналогичная ситуация была зафиксирована в Сосновском районе.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» собственный источник, суды Ленинского и Калининского районов Челябинска, куда удалось дозвониться, работают в штатном режиме.

В региональном полицейском главке заявили, что от каких-либо комментариев они воздерживаются. В пресс-службе Росгвардии по Челябинской области сообщили, что информацию уточняют и прокомментируют ситуацию в ближайшее время.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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