Из-за аварийного дома в Челябинске у прокуратуры возникли претензии к председателю КУИЗО

Прокуратура Курчатовского района Челябинска совместно с представителями Общероссийского Народного фронта провела проверку по обращению жителей дома №9 по улице Островского, пожаловавшихся на ненадлежащее состояние жилого здания.

При обследовании фасада дома были выявлены многочисленные следы разрушения штукатурного и окрасочного слоя до кирпичной кладки. С торца здания имеется трещина от первого этажа до кровли дома, на балконах второго этажа наблюдаются признаки разрушения, лестница подвального помещения деформирована, система водоотведения находится в неудовлетворительном состоянии, кровля здания протекает.

«Таким образом, установлено, что дом имеет признаки аварийности, что создает угрозу жизни и здоровья проживающих в нем граждан. При этом в жилом доме имеются квартиры, которые находятся в муниципальной собственности Челябинска. Однако органом местного самоуправления не приняты меры, направленные на проведение мероприятий по признанию дома ветхоаварийным и подлежащим сносу», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Также в надзорном ведомстве отметили, что администрацией Челябинска не обеспечен контроль за сохранностью помещений. Вопрос о признании жилых помещений непригодными, а дома аварийным и подлежащим сносу не решается.

Прокуратура внесла председателю комитета по управлению имуществом и земельным отношениям (КУИЗО) администрации Челябинска представление об устранении выявленных нарушений закона.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», челябинцы просили прокуратуру и ОНФ о помощи в переселении из аварийного барака. Старое двухэтажное здание барачного типа получило статус непригодного для жилья еще в 80-х годах. Однако позже решение о сносе и расселении было отменено. При этом с момента строительства дома в 1950-1951-м годах здание ни разу не ремонтировалось.

В управляющей компании заявили, что двухэтажный проблемный дом - это балласт, которые невыгодно содержать и ремонтировать.