Изготовителей билетов «Банк приколов» челябинский суд отправил за решетку

Пятеро жителей Челябинска осуждены за незаконное изготовление и сбыт поддельных денег. Четверо из них получили реальные сроки, один остался на свободе.

Советский районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении пятерых местных жителей, которые признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Изготовление, хранение поддельных денег» и «Мошенничество».

«В суде установлено, что соучастники в период с декабря 2019 года по апрель 2020 года в домашних условиях изготавливали поддельные денежные купюры Центрального банка РФ различными номиналами, а также вносили изменения в билеты «банка приколов», которые становились визуально похожими на денежные купюры и в последующем использовали их для оплаты услуг такси, покупки товаров, в том числе по объявлениям граждан», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Своими действиями соучастники причинили потерпевшим ущерб в размере свыше 70 тысяч рублей.

Приговором суда виновным назначено наказание от полутора до двух лет и трех месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительных колониях общего и строгого режимов. Одному подсудимому назначено условное наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы с испытательным сроком 3 года.