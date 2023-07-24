Карталинку обманули по сложной схеме

В Карталах (Челябинская область) мошенники обманули 18-летнюю девушку, напугав сменой телефонного номера. В полиции отметили, что потерпевшая знала о подобных мошеннических схемах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, в дежурной части г. Карталы девушка рассказала, что ей через интернет-приложение поступил звонок от молодого человека, который представился сотрудником банка. Тот сообщил, что от ее лица поступила заявка на смену абонентского номера, привязанного к личному кабинету финансовой организации, и чтобы его обезопасить необходимо установить специальные приложения, что карталинка и сделала.

Затем девушке сообщили, что на нее пытались оформить кредит. Для отмены заявки было необходимо отсканировать QR-код из поступившего сообщения через личный кабинет банка. Девушка выполнила все указания, после чего с ее банковского счета были списаны произошло списание. Материальный ущерб составил 100 тысяч рублей.

В МО МВД России «Карталинский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).