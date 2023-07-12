12.07.2023
Каталась на катамаране и исчезла: спасатели ведут поиски пропавшей на озере Тургояк женщины
12.07.2023
В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту смертельного наезда на велосипедиста
12.07.2023
В Златоусте состоится шестой всероссийский Бушуевский фестиваль
11.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на 13 июля (18+)
11.07.2023
Ветеран Великой Отечественной войны отметил в Челябинске 95-летие
11.07.2023
Автодорогу Челябинск – Троицк полностью перекроют на 47 километре
Каталась на катамаране и исчезла: спасатели ведут поиски пропавшей на озере Тургояк женщины
10.07.2023
В Челябинской области в выходные утонули несколько человек
07.07.2023
На базе отдыха в Увельском районе утонул мужчина
04.07.2023
Спасатели Златоуста девять километров несли на руках ребенка с серьезной травмой головы
26.06.2023
Из питьевого источника Златоуста достали мертвого лося
Антон Лебедев: «65 лет отвечаем за тепло в домах и работу промпредприятий»
10.07.2023
В Челябинске готова проектно-сметная документация на ремонт двух знаковых монументов
10.07.2023
Челябинская область отмечает день семьи, любви и верности
08.07.2023
В Челябинской области в течение пяти дней будет аномально жаркая погода
07.07.2023
В Челябинской области чествуют юбиляров семейной жизни
07.07.2023