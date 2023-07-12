Каталась на катамаране и исчезла: спасатели ведут поиски пропавшей на озере Тургояк женщины

В Челябинской области сегодня утром, 12 июля, спасатели возобновили поиск 40-летней женщины, которая пропала накануне днем на озере Тургояк.

Как сообщает поисково-спасательная служба региона, женщина взяла на прокат катамаран одной из местных баз отдыха и под присмотром близких каталась по озеру на небольшом удалении от берега.

«Что случилось во время этой прогулки, неизвестно. Очевидцев произошедшего на катамаране нет. Но через несколько минут родственники с берега обнаружили, что катамаран пуст», - отмечают в ПСС Челябинской области.

Начав поиск самостоятельно, родные не сумели обнаружить пропавшую ни на катамаране, ни среди купавшихся на озере, ни среди отдыхающих на берегу. За помощью южноуральцы обратились по телефону 112.

Со слов близких, спасательный жилет перед выходом на озеро пострадавшая не надевала, катамаран нашли в сорока метрах от берега, снять координаты места происшествия родственники не смогли.

Спасатели миасского отряда областной ПСС начали поиск от точки, приблизительно указанной очевидцами на водной глади Тургояка. До полуночи с помощью «кошек» был обследован квадрат площадью двадцать на сорок метров.

Сегодня на рассвете поисковые работы возобновлены. Поиск с лодок и на глубине ведут спасатели и водолазы двух отрядов из Миасса и Златоуста.