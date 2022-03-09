КДХ Челябинска оштрафовали на полмиллиона рублей

Арбитражный суд оштрафовал на 500 тысяч рублей комитет дорожного хозяйства администрации Челябинска за использование без разрешительных документов моста над железнодорожными путями.

Накануне Челябинская транспортная прокуратура провела проверку исполнения градостроительного законодательства в комитете дорожного хозяйства Челябинска.



Как сообщили в ведомстве, установлено, что в нарушение требований законодательства комитетом дорожного хозяйства осуществляется эксплуатация объекта капитального строительства (путепровод через железнодорожные пути по улице Шагольской) в отсутствие разрешительных документов на ввод его в эксплуатацию.



Транспортным прокурором в Арбитражный суд Челябинской области направлено заявление о привлечении юридического лица к административной ответственности по статье «Эксплуатация объекта капитального строительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию», в результате рассмотрения которого назначен штраф в размере 500 тысяч рублей.