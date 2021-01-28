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Котова: «ЧП в подземном переходе произошло, когда слесарь пытался включить свет»

Глава Челябинска Наталья Котова сегодня, 28 января, на пресс-конференции, посвященной подведению итогов года, прокомментировала информацию о взрыве и последующем пожаре в подземном переходе на площади Революции.

Как рассказала глава Челябинска Наталья Котова, произошел хлопок и утечка газа.

«Слесарь пытался включить свет в подсобном помещении. Он госпитализирован в ГКБ №1. У него 25 процентов ожогов тела. Более подробная информация будет позже», - сказала Наталья Котова.

Прокуратура Советского района Челябинска организовала проверку по факту произошедшего. Ведомство проверит соблюдение требований техники безопасности при проведении строительно-ремонтных работ.