Котова: «ЧП в подземном переходе произошло, когда слесарь пытался включить свет»

Глава Челябинска Наталья Котова сегодня, 28 января, на пресс-конференции, посвященной подведению итогов года, прокомментировала информацию о взрыве и последующем пожаре в подземном переходе на площади Революции.
Как рассказала глава Челябинска Наталья Котова, произошел хлопок и утечка газа.
«Слесарь пытался включить свет в подсобном помещении. Он госпитализирован в ГКБ №1. У него 25 процентов ожогов тела. Более подробная информация будет позже», - сказала Наталья Котова.
Прокуратура Советского района Челябинска организовала проверку по факту произошедшего. Ведомство проверит соблюдение требований техники безопасности при проведении строительно-ремонтных работ.