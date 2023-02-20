Котова: Все должны быть уверены в качестве питания школьников

В лицее №142 Челябинска, в котором отравились школьники, усилен дезинфекционный режим. Глава Челябинска поручила руководителям всех образовательных учреждений совместно с родительскими комитетами держать вопрос качество питания на контроле.

Об этом Наталья Котова сказала сегодня, 20 февраля, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска.

«Нужно определиться с каждым образовательным учреждением. Необходимо, чтобы администрация совместно с родительскими комитетами взяли эти вопросы на контроль, чтобы все были уверены в безопасности питания детей», - сказала глава Челябинска Наталья Котова.

Напомним, по информации регионального минздрава, накануне, 18 февраля, трое детей находились в стационаре, получая необходимое лечение; их состояние оценивалось как удовлетворительное. Также врачи продолжали оказывать помощь тем, кто обращался в поликлинику с жалобами на рвоту и боль в животе.

Норовирус выявлен у одного из работников пищеблока в лицее №142 и у заболевших детей.

«За выходные проведена заключительная дезинфекция классов, пищеблока, мест общего пользования. В настоящий момент противоэпидемические мероприятия продолжаются, организован опрос и медицинский осмотр всех контактных. В лицее усилен дезинфекционный режим», - сообщил вице-мэр Сергей Авдеев.

В лицее сейчас заменены все работники пищеблока. Следственные органы СК по Челябинской области провели доследственную проверку, результатом которой стало возбуждение уголовного дела по части первой статьи 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья».

Напомним, ситуация с отравлением учащихся данного учебного заведения находится на контроле главы СКР Александра Бастрыкина.